Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'e yenildi

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Başakşehir, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.



Fenerbahçe'de Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Sosa, Crespo, Pelkas, İrfan Can Kahveci, Berisha maça ilk 11'de başladı.



Başakşehir ise Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka 11'iyle sahaya çıktı.



İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Berkay Özcan 61'de takımını öne geçirdi.



Bu sezon 7. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe 37 puanda kaldı.



4 maç sonra ligde galip gelen Başakşehir 37 puana ulaştı ve averajla Fenerbahçe'nin üstüne çıktı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun