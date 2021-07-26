Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı hakemler Burak Pakkan, Hakan Karabalcık ve Anıl Usta yönetti.



Fenerbahçe karşılaşmada şu kadroyla mücadele etti:



Berke, Nazım (Dk. 63 Zajc), Lemos (Dk. 63 Novak), Caulker (Dk. 63 Tisserand), Dirar (Dk. 46 Szalai), Ozan (Dk. 63 Muhammed) Sosa (Dk. 63 Gustavo), Caner (Dk. 63 Ferdi), İrfan (Dk. 63 Pelkas), Mert Hakan (Dk. 63 Osayi-Samuel), Samatta (Dk. 29 Serdar).



Gençlerbirliği'nde ise maçta şu futbolcular forma giydi:



Ramazan (Dk. 57 Übeyd), Ömürcan (Dk. 73 Göktuğ), Arda Kızıldağ (Dk. 67 Muhammed), Mert (Dk. 57 Serdarcan) Kerem Can (Dk. 57 Metehan), Tshibola (Dk. 57 Musa), Dmytro (Dk. 79 Arda Tuzcu), LuaLua (Dk. 67 Sarp), Rahmetullah (Dk. 73 Alper), Belyaev (Dk. 57 Mustafa Seyhan), Sandro (Dk. 57 İlker).



Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Nazım Sangare, 59. dakikada Ozan Tufan, 79. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc attı.



Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Samatta, 29. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.



