Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı oldu. Peki Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman?

ntv.com.tr 16.08.2021 - 11:51

Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Fin ekibi HJK Helsinki, 2-2 sona eren ilk karşılaşmanın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi ağırladı.

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta rakibini Riku Riski ve Roope Riski'nin (2) golleriyle 3-0 mağlup eden HJK Helsinki, tur atladı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile HJK Helsinki maçı 19 Ağustos'ta oynanacak. Mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe - Helsinki maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

Mücadelenin yayıncı kuruluşu ilerleyen günlerde belli olacak.

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