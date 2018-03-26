Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Fırat Okul'un sözleşmesinin
karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Takımın ABD'li oyuncuları Lynetta Kizer ve Aerial Powers'la da yolların aynı şekilde ayrıldığı kaydedildi.
Geçen yıl nisan ayında takımın başına gelen Fırat Okul, başarılı bir performans ortaya
koyamamıştı. Geçen sezon şampiyonluğu Yakın Doğu Üniversitesi'ne kaptıran Fenerbahçe, bu sezon da hem kupa hem de Avrupa'da istediklerini yapamadı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, son olarak dün Çukurova Basketbol'a kaybetmişti.