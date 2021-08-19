Fenerbahçe tur kapısını araladı (UEFA Avrupa Ligi)

ntv.com.tr - Ntvspor - Anadolu Ajansı 19.08.2021 - 23:42
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Sarı-lacivertliler 65. dakikada genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'nın müthiş golüyle öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu mücadelenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.
İRFAN CAN VE NOVAK SAKATLANDI
Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11 başlayan İrfan Can Kahveci 55. dakikada, Filip Novak da 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
YEDEK KULÜBESİNDE 2 KALECİ KALDI
Yeni transferlerden bazılarının UEFA’ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı Helsinki karşısında sadece 6 isim kulübede yer aldı.
Yapılan tüm oyuncu değişiklileri sonrasında sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaleciler Berke Özer ve Osman Ertuğrul Çetin kaldı.