Fenerbahçe tur kapısını araladı (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 yendi.

ntv.com.tr - Ntvspor - Anadolu Ajansı 19.08.2021 - 23:42

Fenerbahçe tur kapısını araladı (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 

Sarı-lacivertliler 65. dakikada genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'nın müthiş golüyle öne geçti. 

Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu mücadelenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

İRFAN CAN VE NOVAK SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11 başlayan İrfan Can Kahveci 55. dakikada, Filip Novak da 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

YEDEK KULÜBESİNDE 2 KALECİ KALDI

Yeni transferlerden bazılarının UEFA’ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı Helsinki karşısında sadece 6 isim kulübede yer aldı.

Yapılan tüm oyuncu değişiklileri sonrasında sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaleciler Berke Özer ve Osman Ertuğrul Çetin kaldı.

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