Fenerbahçe tur kapısını araladı (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Sarı-lacivertliler 65. dakikada genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'nın müthiş golüyle öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Bu mücadelenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.



İRFAN CAN VE NOVAK SAKATLANDI



Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11 başlayan İrfan Can Kahveci 55. dakikada, Filip Novak da 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.



YEDEK KULÜBESİNDE 2 KALECİ KALDI



Yeni transferlerden bazılarının UEFA’ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı Helsinki karşısında sadece 6 isim kulübede yer aldı.



Yapılan tüm oyuncu değişiklileri sonrasında sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaleciler Berke Özer ve Osman Ertuğrul Çetin kaldı.