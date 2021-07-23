Fenerbahçe yönetiminden yeni karar: Artık forma değiştirmek veya eve götürmek yasak

Mali sıkıntıları aşmak isteyen Fenerbahçe yönetimi yeni bir uygulamaya gidiyor. Daha önce her maç öncesi futbolculara her iki devrede giymeleri için 2'şer forma veriliyordu. Devre arasında ya da maç bitiminde futbolcular bu formaları rakip oyuncularla değiştiriyor ve bu şekilde hediyeleşiyorlar, hiç kimseye vermeseler de formalar kendilerinde kalıyordu. Fenerbahçe yönetimi yeni sezon öncesi aldığı bir kararla bu uygulamaya son verdi.



MAÇ BİTİMİ MALZEMECİYE TESLİM



Akşam gazetesinden Şafak Gözmen'in haberine göre, geçtiğimiz sezonun son bölümünde futbolculara ait formaların açık artırmada satılması ve gelir getirmesi sonrası bu sezon uygulama zorunlu hale getirildi. Sarı-Lacivertli yönetim futbolculara maç için verilen formaları karşılaşma bitiminde malzemeciye teslim edilmesi talimatı verdi. Bu nedenle futbolular artık rakip oyuncularla forma değiştiremeyecek ya da karşılaşma bitiminde evine götüremeyecek. Formalar maçlardan sonra açık artırmada satışa çıkartılıp, kulübe maddi gelir sağlanacak.

SİTEDE 'AÇIK ARTIRMA' BÖLÜMÜ



Fenerbahçe'nin yaptığı bu uygulamanın Kulüpler Birliği toplantısında da örnek gösterildiği ve diğer kulüplerin de benzer uygulamalara gitme niyetinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de bu formaların satışı için fenerium.com'da bir de 'Açık artırma' bölümü bulunuyor. Geçen sezon Mesut Özil'in, Ankaragücü maçında giydiği forma burada 5 bin 600 TL'den satıldı.