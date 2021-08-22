Fenerbahçe'de Mesut Özil sürprizi

ntv.com.tr - Ntvspor 22.08.2021 - 20:55 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 20:58
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereria, Süper Lig'de sezonun 2. haftasında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi kadroda değişikliklere gitti.
Pereira, yeni transfer Kim Min-jae ve HJK Helsinki maçında attığı golle dikkat çeken genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'ya 11'de yer verirken, Mesut Özil'i yedek soyundurdu.
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel.