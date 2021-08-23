Fenerbahçe'nin 'Canavar' lakaplı yeni stoperi Kim Min-Jae kimdir?

Min-jae Kim, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi.

Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Kariyerinde ilk çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapan Min Jae-Kim 2 sezonda 60 maça çıktı. Kim, bu performasından sonra Milli Takıma seçilmeyi başardı.

2019 Ocak transfer döneminde 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerden BJ Guon'a transfer oldu. Çin'de toplamda 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa ekibinin de radarına girdi.

Tottenham'da görev yaptığı sürede Jose Mourinho'nun Kim Jae Min'i takımda görmek istediği fakat o dönem Beijing Guoan'ın satmak istemediği 1.90 boyundaki Min-jae Kim, 2020 yılında Juventus scout ekibinin de dikkatini çekmişti.

FENERBAHÇE İMZAYI ATTIRDI

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Çin’in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim’i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!" denildi.

KİM MİN JAE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min Jae sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi müsabakaya çıktı.

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Güney Koreli stoper Kim Min Jae ilk kez sahada yer aldı. Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından ilk 11’de şans verilen Min Jae, savunmanın ortasında mücadelede etti. Güney Koreli futbolcu, daha önce ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki ile karşılaşılan mücadelede forma giymemişti.