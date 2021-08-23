Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler 16 yaşında tarihe geçti (Arda Güler kimdir?)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki ile oynanan zorlu karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Antalyaspor maçında da kendini göstermeyi başardı.

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Arda Güler, Avrupa'da ilk kez boy gösterdi.



Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki oyuncusu, 68. dakikada Filip Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.

SÜPER LİG'DE 2010-11'DEN BU YANA ASİST YAPAN EN GENÇ FUTBOLCU

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerken Zajc'ın golünde asist yapan Arda Güler, Süper Lig'de 2010-11'den bu yana asist yapan en genç futbolcu oldu.



ARDA GÜLER KİMDİR?



Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de profesyonel sözleşme imzaladığı Güler, 2014 yılında Gençlerbirliği altyapısına katılmış, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.



2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç yetenek, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı.

14 yaşında Fenerbahçe'ye katılan Arda, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19'da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı.

Arda Güler, bu performansından sonra A takıma yükseldi.