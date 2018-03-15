Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.
Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı.
Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.
GALATASARAY'A KARŞI 3 GALİBİYET
Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi
Anadolu AjansıSpor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.