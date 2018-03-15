Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.



Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı.



Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.



GALATASARAY'A KARŞI 3 GALİBİYET



Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.



Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.