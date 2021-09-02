Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna bir orta saha oyuncusu kattı.

Sarı-lacivertliler, Alman 10 numara Max Meyer ile anlaşmaya vardı.

Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

MAX MEYER KİMDİR?



Maximilian Max Meyer, 18 Eylül 1995 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Meyer, futbola 5 yaşındayken doğduğu şehrin takımlarından Sardegna Oberhausen'da başladı ve daha sonra şehrin daha büyük takımlarından Rot-Weiß Oberhausen'a transfer oldu.

2009 yılında ise Schalke'nin altyapısına transfer oldu. Burada sergilediği başarılı performansla Schalke'nin A takımına yükselen Alman yıldız, 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.



2018'de Schalke'den Crystal Palace'a transfer olan oyuncu, 2021 yılında ise Köln'ün yolunu tutarak Almanya'ya geri döndü. Meyer'in Köln'le olan sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de sona erdi.

Meyer geçen sezon 14 resmi maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.