Ferdi Kadıoğlu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı seçtiğini açıkladı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir konuşulan Milli takım tercihini bugün açıkladı. Ferdi'nin Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini kulübü Fenerbahçe duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada:

''2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.



22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz.''