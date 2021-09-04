Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bronz madalyanın sahibi oldu.



İlk seti 25-20 alan A Milli Kadın Voleybol takımımız, ikinci seti 25-19 yendi. İkinci setin başlarında Hollanda'nın en başarılı isimlerinden smaçör Celeste Plak sakatdlandı ve oyuna devam edemedi.



Son seti uzun süre geride götüren Filenin Sultanları, son anlarda yaptığı atakla seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.