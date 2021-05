Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi

Formula 1, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye GP'sinin iptal edildiğini resmen açıkladı.



13 Haziran'da Intercity İstanbul Park'ta yapılması planlanan F1 İstanbul ayağı, Covid-19 önlemleri nedeniyle iptal edildi.

Açıklamada "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil.” ifadelerine yer verildi.

BREAKING: Due to travel restrictions, it is unfortunately not possible to race in Turkey in June



As a result, France moves a week earlier (18-20 June) and Austria will host a double header (25-27 June and 2-4 July)#F1 pic.twitter.com/T6u2uqfYDM