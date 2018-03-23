Formula 1'de 2018 sezonu başlıyor

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.
Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.
2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
25 Mart: Avustralya Grand Prix
8 Nisan: Bahreyn Grand Prix
15 Nisan: Çin Grand Prix
29 Nisan: Azerbaycan Grand Prix
13 Mayıs: İspanya Grand Prix
27 Mayıs: Monaco Grand Prix
10 Haziran: Kanada Grand Prix
24 Haziran: Fransa Grand Prix
1 Temmuz: Avusturya Grand Prix
8 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
22 Temmuz: Almanya Grand Prix
29 Temmuz: Macaristan Grand Prix
26 Ağustos: Belçika Grand Prix
2 Eylül: İtalya Grand Prix
16 Eylül: Singapur Grand Prix
30 Eylül: Rusya Grand Prix
7 Ekim: Japonya Grand Prix
21 Ekim: ABD Grand Prix
28 Ekim: Meksika Grand Prix
11 Kasım: Brezilya Grand Prix
25 Kasım: Abu Dabi Grand Prix