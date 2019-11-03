Formula 1'de Lewis Hamilton şampiyonluğu garantiledi

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde 2. olan Mercedes takımından Lewis Hamilton, şampiyonluğu garantiledi.

Formula 1'de Amerika Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazanırken; yarışı ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton şampiyonluğunu ilan etti.

Britanyalı kariyerinde 6. Dünya şampiyonluğuna ulaşırken, tüm zamanların en çok kazanan ismi Michael Schumacher'in (7) rekoruna iyice yaklaştı.