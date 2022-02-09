Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA), Fransız futbolcu Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kedileri sahiplendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 19:19

Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı

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Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma hakkında soruşturm

Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma hakkında soruşturm

Kedisini tekmelediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkilerin odağında yer alan Kurt Zouma hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

BBC'nin haberine göre, Zouma hakkında başlatılan soruşturma tamamlanana kadar iki kediye RSPCA bakacak.

Zouma'nın forma giydiği Premier Lig kulübü West Ham United da 27 yaşındaki stopere mümkün olan en ağır para cezasının verildiğini açıkladı.

Kulüp cezanın miktarını belirtmedi ancak İngiliz basını, Fransız milli futbolcunun maaşından 250 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon lira) kesileceğini paylaştı.

Sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası eleştirilerin hedefi olan Zouma özür dilemişti

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