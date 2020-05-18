Galatasaray Başkanı Cengiz'e mide ameliyatı

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Cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının mide kanaması nedeniyle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ALİ KOÇ ZİYARET ETTİ



Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken, Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi.



Açıklamada Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.