Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde önümüzdeki 5 haftada oynanacak maçların programı belli oldu.
Ligde 27. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 1 Nisan Pazar günü yapılacak. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Medipol Başakşehir arasında 29. haftadaki karşılaşma ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 31. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.
PROGRAM
27. hafta:
30 Mart Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)
31 Mart Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
1 Nisan Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
28. hafta:
6 Nisan Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
7 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
8 Nisan Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
9 Nisan Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)
29. hafta:
13 Nisan Cuma:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
14 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
15 Nisan Pazar:
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
16 Nisan Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)
30. hafta:
20 Nisan Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
22 Nisan Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
23 Nisan Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
31. hafta:
27 Nisan Cuma:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)
28 Nisan Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Anadolu AjansıSpor
Spor Toto Süper Lig'de 5 haftalık fikstürün tarihleri açıklandı. Buna göre 31. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, 29 Nisan Pazar günü saat19.00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı açıklandı.