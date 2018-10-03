Şampiyonlar Ligi'ne 3-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyeti ile başlayan Galatasaray, D Grubu'ndaki ikinci maçında Porto'ya konuk oldu.



Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Porto'ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Moussa Marega kaydetti.



Alınan bu sonuç sonrası ilk galibiyetini alan Porto puanını 4'e çıkarırken temsilcimiz Galatasaray ise 3 puanda kaldı.



Güçlü rakibi karşısında temsilcimiz Galatasaray maça iyi başlayan taraf oldu. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kuran Porto, Galatasaray kalesinde etkili olmaya başladı. Kenarlardan etkili oynanayan Galatasaray maçın ilk tehlikeli atağını da 13. dakikada Sinan Gümüş'le buldu. Onyekuru'nun sağ kanattan enfes ortasında Sinan gelişine vurdu ama top Maxi Pereira'nın müdahalesiyle kornere çıktı.



Porto maçın 26. dakikasında ilk defa kalemize tehlikeli geldi. Fakat Muslera harika bir kurtarış yaptı ve gole izin vermedi. İlk yarının sonlarına doğru tempoyu arttıran Galatasaray, Porto kalesinde üst üste tehlikeli pozisyonlar bulmaya başladı. 38. dakikada Nagatomo net bir pozisyondan yararlanamazken 1 dakika sonra Onyekuru'nun ceza sahası içinden harika şutu az farkla auta çıktı. İlk yarının son dakikasında ise bu kez Sinan Gümüş, Casillas'ı geçemedi.



İlk yarı 4 net pozisyondan yararlanamayan Galatasaray soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU VE FİKSTÜR



Porto ikinci yarıya golle başladı. Ev sahibi ekip 50. dakikada Moussa Marega ile 1-0 öne geçti.



GOL: Alex Telles'in ortasında Moussa Marega kale önünde topa yükseldi, kafayı vurdu ve top ağlara gitti. Böylece Marega, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü de Galatasaray'a atmış oldu.



D Grubu ikinci haftasında Portekiz'in Porto takımına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir önceki maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.



68. dakikada Fatih Terim ilk hamlesini yaptı. Donk'u oyundan alan deneyimli çalıştırıcı Selçuk İnan'ı sahaya sürdü.



Kalesinde gördüğü golden sonra zaman zaman Porto kalesinde etkili olan Galatasaray yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.



74. dakikada Terim'den ikinci hamle geldi. Belhanda'nın yerine Feghouli dahil oldu.



Dakikalar 75'i gösterdiğinde temsilcimiz Galatasaray, Garry Rodrigues ile net bir fırsattan yararlanamadı. Sinan Gümüş'ün pasında Garry Rodrigues'in müsait pozisyonunda vuruşu dışarı gitti. Kalan dakikalarda temsilcimiz Galatasaray'ın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Portekiz temsilcisi Porto sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.



PORTO: 1 - GALATASARAY: 0



Stat: Dragao

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles, Danilo, Herrera (Dk. 89 Oliveira), Otavio (Dk. 80 Andre Pereira), Corona (Dk. 69 Torres), Marega, Brahimi

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk (Dk. 68 Selçuk İnan), Fernando (Dk. 86 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 74 Feghouli), Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş

Gol: Dk. 49 Marega (Porto)

Sarı kartlar: Dk. 31 Donk, Dk. 44 Serdar Aziz, Dk. 54 Linnes, Dk. 90 1 Maicon (Galatasaray), Dk. 42 Militao, Dk. 58 Otavio, Dk. 60 Danilo (Porto)