Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao ile ilgili disiplin süreci başlattı

Galatasaray, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao hakkında disiplin süreci başlattı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yaşanılan olayı hiçbir şekilde tasvip etmediklerini belirtti.

Elmas, şunları kaydetti:

"Bizim kulüp içi disiplin talimatımız var. Bu disiplin talimatı gereği yapılması gereken örneğin savunma alma, bu savunma sonrası teknik heyet raporunu alma ve bunun sonucunda gerekli yaptırımları yapmak üzere net belirtilmiş konularımız var. Disiplin sürecini kulübümüz içerisinde çalıştırmaya başladık. Fakat burada şunu da belirteyim ki dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir ve dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları da kimse Galatasaray'a dikte edemez. Özellikle bazı televizyonlarda bazı yorumcuların yaptığı seviyesiz yorumlara cevap vermiyor oluşumuz nezaketimizden. Gerekli olduğu zaman en sert tepkiyi veririz. Herkes dikkatli olsun, Galatasaray ile uğraşmasınlar."

Burak Elmas, konunun Galatasaray'ın bir iç meselesi olduğunu anlatarak, "Tasvip etmediğimiz bir konuda iç ceza işlemlerini başlattık.Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı naklen yayında meydana gelmiştir. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla, hepsiyle görüşerek bu konuda aile içinde gerekli şekilde gereken cezayı vereceğiz. Ama dediğim gibi başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile. Biz aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz. Buradan da bunu yapmaya çalışanları da şiddetle uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

MARCAO TAKIM ARKADAŞINA SALDIRDI