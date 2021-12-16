Galatasaray – Medipol Başakşehir Süper Lig 17. hafta karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

Super Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bir tarafta ligde 5 maçtır kazanamayan Galatasaray, diğer tarafta ise Emre Belözoğlu yönetiminde son 8 maçında mağlup olmayan Medipol Başakşehir olacak. Peki mücadele saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları…

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 17:32

Galatasaray – Medipol Başakşehir Süper Lig 17. hafta karşılaşması ne zaman, saat kaçta?

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’in 17. haftasında Medipol ’i konuk edecek.

Süper Lig’de son 5 maçta 2 mağlubiyet 3 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alan sari kırmızılılar ’i devirmenin peşinde.

M. Başakşehir ise ligde Aykut Kocaman yönetiminde yaptığı kötü başlangıca Emre Belözoğlu ile son verdi.

Turuncu lacivertliler 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligin ilk 8 haftasına kadar 6 puanla 15. sırada olan Medipol Başakşehir 16. hafta sonunda şu anda 28 puanla 4. sırada.

Galatasaray ise 23 puanla 9. sırada.

Öte yandan Fatih Terim ise PFDK’dan aldığı 6 maçlık cezada takımının başında 4. kez olamayacak ve 2 maçlık cezası kalacak.

GALATASARAY – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR SÜPER LİG 17. HAFTA MÜCADELESİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Medipol Başakşehir 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Mücadele BeIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Galatasaray’da Sivasspor maçında sakatlanan Muslera ve Luyindama ile birlikte Sacha Boey da sakatlıklarından dolayı takımlarını yalnız bırakacaklar.

Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu ise kart sınırında bulunuyorlar.

Medipol Başakşehir’de ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner ise kart sınırında bulunan oyuncular.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Deniz, Visca, Chadli, Okaka

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