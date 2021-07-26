Galatasaray - PSV Eindhoven rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak.

Oynadığı ilk maçta Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e 5-1 mağlup olan Galatasaray, tur şansını zora soktu.

GS-PSV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sarı Kırmızılılar'ın rakibiyle yapacağı rövanş maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

GS-PSV RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 21.00'de başlayacak PSV Eindhoven - Galatasaray, karşılaşması TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR



Maç hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Alexandru Cicaldau, takımla ilk antrenmanına çıktı.



Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet ve dinamik ısınma çalışması yapıldığı belirtildi.



Sınırlı alanda pas oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmalarının yapıldığı ve antrenmanın dayanıklılık koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.