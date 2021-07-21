Şampiyonlar Ligi eleme turu: Galatasaray, PSV'ye farklı yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Galatasaray PSV Stadyumu'nda karşılaştı.

2. dakikada PSV öne geçti. Marcao'nun geri pasında altıpas içinde son çizgiye yakın bir noktada kaleci Muslera topu kontrol etmek istedi. Uruguaylı file bekçisinin ayağından açtığı meşin yuvarlağı Eran Zahavi kontrol etti. Zahavi'nin yakın mesafeden çıkardığı şutta top filelerle buluştu: 1-0.

35. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Emre Kılınç'ın kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen PSV atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Madueke, pasını altıpasın içindeki Zahavi'ye gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



42. dakikada Galatasaray golü buldu. Ömer Bayram'ın soldan ortasında Emre Kılınç'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Hollanda ekibi PSV'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

PSV, 52. dakikada Mario Götze'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi.



84. dakikada Zahavi kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golüne imza attı.



88. dakikada Götze'nin golü maçın skorunu belirledi.



Karşılaşmanın rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.