Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den ilk açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Fatih Terim bir tweet atarak destek verenlere teşekkür etti ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 20:39

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Son dakika haberi!  Yeni tip Corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."

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