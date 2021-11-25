Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısına çıkıyor

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Galatasaray evinde Fransız temsilcisi Marsilya’yı ağırlayacak.



Fransa’da oynanan ilk maçta iki takım arasında gerginlik çıkmış, hakem oyunu durdurmuştu.



Olaylar esnasında teknik direktör Fatih Terim ise taraftarların bulunduğu tribüne giderek sakinleşmelerini istemişti.



Duraklamalardan sonra ise ilk yarının sonuna 8 dakika ilave edilmişti.



UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda liderliğini devam ettiren temsilcimiz Galatasaray için Marsilya karşılaşması büyük önem taşıyor.



Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek



Marsilya’nın ise grupta 4 beraberlikle 4 puanı bulunuyor.

Bu maç ayrıca Fatih Terim'in, Galatasaray başındaki 92'nci Avrupa mücadelesi olacak. Terim, önceki 91 karşılaşmada 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.

Ayrıca Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 89'ncu kez mücadele edecek. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarında toplamda 299'ncu sınavına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 298 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY - MARSİLYA KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN OYNANACAK?



Galatasaray – Marsilya UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesi 25 Kasım Perşembe günü 20.45’te oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.



Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey, Marsilya’ya karşı forma giyemecekler.



Marsilya’da ise Valentin Rongier, Dimitri Payet ise cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.



İŞTE 11’LER



Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne



Marsilya: Pau Lopez, Car, Saliba, Peres, Gerson, Gueye, Kamara, Guendouzi, Dieng, Lirola, Milik



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