Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme

Geçtiğimiz sezon Konyaspor'dan 2.8 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu bu sezon için 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL ve 1 yıllık opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonu için ise 29 milyon 325 bin TL kazanacaktı.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Akşam'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetimin, artan performansını göz önünde bulundurarak 29 yaşındaki savunmacının maaşında iyileştirme yapacağı öne sürüldü.

Abdülkerim ile İtalyan ve Alman ekiplerinin yakından ilgilendiği, Galatasaray'ın ise oyuncuyu kaybetmek istemediği kaydedildi.