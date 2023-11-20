Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme

Galatasaray'ın artan performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzalayarak maaşında iyileştirmeye gideceği öne sürüldü.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme

Geçtiğimiz sezon Konyaspor'dan 2.8 milyon euroluk bonservis bedeliyle 'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu bu sezon için 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL ve 1 yıllık opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonu için ise 29 milyon 325 bin TL kazanacaktı.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Akşam'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetimin, artan performansını göz önünde bulundurarak 29 yaşındaki savunmacının maaşında iyileştirme yapacağı öne sürüldü.

Abdülkerim ile İtalyan ve Alman ekiplerinin yakından ilgilendiği, Galatasaray'ın ise oyuncuyu kaybetmek istemediği kaydedildi.

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