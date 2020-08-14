Galatasaray'da iki futbolcuda corona virüs

SON DAKİKA: Galatasaray'da iki futbolcunun yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

14.08.2020 - 13:49 | Son Güncelleme : 14.08.2020 - 14:16

Galatasaray'da iki futbolcuda corona virüs

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Galatasaray Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü Covid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

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