Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray tam anlamıyla dejavu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar 2 şampiyonluğun ardından 2013-14 sezonuna da çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Ardından Fatih Terim'le o dönemin başkanı Ünal Aysal arasında sert rüzgarlar esmişti.

7 HAFTADA YİNE 10 PUAN



Yaşanan gerilimin ardından Fatih Terim'le 5.haftadaki Beşiktaş maçının ardından yollar ayrılmıştı. Cimbom o dönemde de 7 hafta sonunda yine 10 puanda kalmıştı.

Takvim gazetesinin haberine göre bu sezonda yine çok benzer bir tablo var. Üst üste 2 şampiyonluk sonrası kötü saha sonuçlarının ardından Terim ve Başkan Mustafa Cengiz arasına kara kedi girdi.

KARŞILIKLI SERT MESAJLAR

Üst üste verilen imalı ve sert mesajların ardından Galatasaray'da büyük gerilim yaşanıyor. Tüm bu yaşananlar 'Yine aynı son olur mu?' sorularının sorulmasına neden olur.

"KRİZ BEKLEYENLER DAHA ÇOK BEKLERLER"



Başkan Cengiz ve Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda dün bir araya gelerek 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin son derece pozitif geçtiği ve teknik heyet ile de yönetim arasında bir sorun olmadığı özellikle vurgulandı. İki tarafından sorun ve sıkıntıları dile getirdiği toplantı sonunda başkan Cengiz, Fatih Terim'e olan güvenini dile getirirken, "Kriz bekleyenler daha çok beklerler" diyerek toplantı sonunda espri yaptı.

ÜNAL AYSAL: BU TİP POLEMİKLER KABAK TADI VERİYOR

Akşam gazetesinden Orçun Özateş'in haberinde, Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, Sarı-Kırmızılılar'da Gençlerbirliği maçı sonrası Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan söz polemiğini yorumladı. Ünal Aysal "Bu sıralar ağırlıklı yurt dışında olduğum için Galatasaray'ı yakından takip edemedim. Ama bu tip polemikler kabak tadı veriyor. Genelde bir başarısızlık serisi olunca kulüplerde iç sürtüşmeler artar. Sorumluğu almak istemeyen bazı yöneticilerin de dikkati başka yere çekme gayretleri başlar. Bunları fazla önemsememek lazım" ifadelerini kullandı.

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