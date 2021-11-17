Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi biletleriyle ilgili yeni açıklama

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi öncesi sarı-kırmızılı kulüpten bilet satışlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Haberler - Ntvspor 17.11.2021 - 19:11

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi biletleriyle ilgili yeni açıklama

Toto Süper Lig'de 21 Kasm Pazar günü oynanacak olan - maçı için satın alınan biletlerin bir başkasına transfer edilemeyeceğini duyuran sarı-kırmızılı kulüp, "Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır" ifadelerine yer vermişti.

Sarı kırmızılı ekip yaptığı yeni açıklama ile bu kararın "ancak maçtan önceki son 24 saate kadar geçerliliğini koruyacağını" duyurdu. 

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