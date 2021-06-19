Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

son dakika haberi! Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Burak Elmas'a 71, Eşref Hamamcıoğlu'na 50, Metin Öztürk'e 24, Yiğit Şardan'a 58, İbrahim Özdemir'e de 2 oy çıktığı belirtildi.



Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.



Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

FATİH TERİM AÇIKLAMASI



Burak Elmas seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili soruyu yanıtlayan Elmas "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz ve gereken neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" dedi.

Burak Elmas'ın Yönetim Kurulu asil ve yedek listesi



Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.



Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

GALATASARAY'DA SEÇİM SONUÇLARI

1. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (48), Metin Öztürk (32), Burak Elmas (27), Yiğit Şardan (16), İbrahim Özdemir (5)



2. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (72), Metin Öztürk (46), Burak Elmas (36), Yiğit Şardan (12), İbrahim Özdemir (4)



3. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (70), Metin Öztürk (38), Burak Elmas (34), Yiğit Şardan (16), İbrahim Özdemir (4)



4. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (47), Burak Elmas (38), Metin Öztürk (29), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (9)



5. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (65), Burak Elmas (36), Metin Öztürk (35), Yiğit Şardan (21), İbrahim Öztürk (2)



6. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (54), Burak Elmas (36), Metin Öztürk (31), Yiğit Şardan (27), İbrahim Özdemir (4)



7. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (66), Burak Elmas (45), Metin Öztürk (26), Yiğit Şardan (14), İbrahim Özdemir (0)



8. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (68), Burak Elmas (34), Metin Öztürk (28), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (2)



9. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (56), Metin Öztürk (21), Burak Elmas (47), Yiğit Şardan (23), İbrahim Özdemir (7)



10. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (59), Metin Öztürk (25), Burak Elmas (44), Yiğit Şardan (7), İbrahim Özdemir (4)



11. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (44), Metin Öztürk (30), Burak Elmas (53), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (4)



12. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (41), Metin Öztürk (17), Burak Elmas (57), Yiğit Şardan (23), İbrahim Özdemir (4)



13. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (45), Metin Öztürk (18), Burak Elmas (59), Yiğit Şardan (24), İbrahim Özdemir (3)



14. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (15), Metin Öztürk (34), Burak Elmas (45), Yiğit Şardan (36), İbrahim Özdemir (3)



15. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (41), Metin Öztürk (17), Burak Elmas (67), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (4)



16. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (49), Metin Öztürk (30), Burak Elmas (54), Yiğit Şardan (25), İbrahim Özdemir (1)



17. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (44), Metin Öztürk (34), Burak Elmas (53), Yiğit Şardan (26), İbrahim Özdemir (6)



18. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (41), Metin Öztürk (16), Burak Elmas (49), Yiğit Şardan (22), İbrahim Özdemir (3)



19. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (37), Metin Öztürk (18), Burak Elmas (68), Yiğit Şardan (17), İbrahim Özdemir (1)



20. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (36), Metin Öztürk (29), Burak Elmas (52), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (4)



21. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (45), Metin Öztürk (33), Burak Elmas (48), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (1)



22. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (47), Metin Öztürk (30), Burak Elmas (43), Yiğit Şardan (14), İbrahim Özdemir (3)



23. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (43), Metin Öztürk (33), Burak Elmas (70), Yiğit Şardan (9), İbrahim Özdemir (1)



24. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (56), Metin Öztürk (39), Burak Elmas (58), Yiğit Şardan (10), İbrahim Özdemir (1)



25. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (61), Metin Öztürk (40), Burak Elmas (65), Yiğit Şardan (10), İbrahim Özdemir (4)



26. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (50), Metin Öztürk (50), Burak Elmas (51), Yiğit Şardan (23), İbrahim Özdemir (2)



27. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (36), Metin Öztürk (43), Burak Elmas (64), Yiğit Şardan (55), İbrahim Özdemir (2)



28. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (51), Metin Öztürk (20), Burak Elmas (71), Yiğit Şardan (51), İbrahim Özdemir (1)



29. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (52), Metin Öztürk (25), Burak Elmas (64), Yiğit Şardan (34), İbrahim Özdemir (1)



30. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (50), Metin Öztürk (24), Burak Elmas (71), Yiğit Şardan (55), İbrahim Özdemir (2)



TOPLAM: Eşref Hamamcıoğlu (1500), Burak Elmas (1541), Metin Öztürk (893), Yiğit Şardan (679), İbrahim Özdemir (92)