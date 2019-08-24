Galatasaray'ın yeni forma göğüs sponsoru Terra Pizza oldu. Anlaşmaya ilişkin imza töreni Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti.

Anlaşmaya göre Terra Pizza, Galatasaray'a 2019-2020 sezonu için 18 milyon TL + KDV, 2020-2021 sezonu için ise 20 milyon TL + KDV şeklinde ödeme yapacak..

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketimize, 2019-2020 futbol sezonu için 18.000.000 TL + KDV, 2020-2021 futbol sezonu için 20.000.000 TL + KDV olmak üzere toplam 38.000.000 TL + KDV ödeyecektir. "

"BU MARKAYI HERKESİN EZBERLEYECEĞİNE EMİNİM”



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray olarak bir Türk markasının uluslararası arenada kendine yer edinmesi için bir aracı olacağız. Terra Pizza'yı söylemekte ben de zorlanıyorum ancak Galatasaray gibi bir marka aracılığı ile bu markayı herkesin ezberleyeceğine eminim” dedi.



Galatasaray 2016 yılında NEF ile 3 yıllık (1 + 1 + 1 sezon opsiyonlu) sponsorluk anlaşması imzalamıştı.



Anlaşma kapsamında 2016 - 2017 futbol sezonu için 9.500.000 TL, 2017 - 2018 futbol sezonu için 10.500.000 TL, 2018 - 2019 futbol sezonu için 11.000.000 TL

olmak üzere toplam 31.000.000 TL sponsorluk bedeli, performans primleriyle birlikte ise toplam 52.500.000 TL ödenmişti.