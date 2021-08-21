Gaziantep'te gol yok (Gaziantep-Beşiktaş)

son dakika haberi! Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Gaziantep'e konuk oldu.



Beşiktaş, son maçına göre kadroda değişiklik yapmadan sahaya çıktı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligin ilk haftasındaki Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ini korudu.



Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Hutchinson, Salih Uçan, N'Koudou ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11 ile çıktı.



Beşiktaş'ta Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Larin, Mehmet Topal, Necip Uysal, Güven Yalçın ve Teixeira yedek kulübesinde yer aldı.



Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep'te ise Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl, Jefferson, Recep Niyaz, Merkel, Figueiredo, Dicko ilk 11'i ile maça başladı.



5. dakikada N'Sakala ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye vurdu, savunmaya çarpan top kaleci Günay'da kaldı. 22. dakikada ise Ghezzal tehlike yarattı. Cezayirli yıldızın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şut, kaleci Günay'da kaldı. 38. dakikaya gelindiğinde ise N'Koudou sol çaprazdan ceza alanına girip topu yerden içeriye çevirdi ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



İlk yarının son anlarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik ve itişmeler sonrasında Beşiktaş’tan Vida ve Gaziantep’ten Tosca, sarı kart gördü.



Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



İkinci yarıda yeni transferler sahada

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Beşiktaş üst üste bulduğu tehlikeli pozisyonlarla gol aradı ancak Gaziantep savunması geçit vermedi.



Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex Teixeira ile Michy Batshuayi 67. dakikada oyuna girdi.



Fabrice N'Sakala fenalaştı

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki sol beki Fabrice N'Sakala maçın 70. dakikasında kendini yere bıraktı. Yere yığılan futbolcu acil müdahaleyle ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş oyuncunun bilincinin açık olduğunu duyurdu.



İkinci yarıda da golsüz eşitlik bozulmayınca Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş 4 puana ulaşırken Gaziantep ise ilk puanını elde etti.