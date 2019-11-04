Göztepe, İlhan Palut ile prensipte anlaştı

Teknik direktör Tamer Tuna'nın, 4-1'lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Başkan Mehmet Sepil'in yaptığı "Hocalarımız ve futbolcularımız formsuzdu" açıklamasının ardından istifa ettiği Göztepe'de, teknik direktörlük için İlhan Palut'la anlaşmaya varıldı.

DHA'dan Ergin Karataş'ın haberine göre listesindeki deneyimli alternatifleri değerlendiren Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil, 42 yaşındaki Palut'ta karar kıldı.

Başkan Vekili Talat Papatya'yla İzmir'de bir araya gelen, ABD'de bulunan Başkan Sepil'le de görüntülü bağlantı kuran Palut'la el sıkışıldı.

İlk teknik direktörlük deneyimini futbolcu olarak 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de formasını giydiği Hatayspor'da yaşayan Palut, takımı 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yaptı.



SÜPER LİG'E GÖZTEPE İLE ADIM ATIYOR

Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor'a 1'inci Lig'de Play-Off finali oynatıp Süper Lig'i seri penaltılarla kaçırdı. Palut, bu sezon 1'inci Lig'de Hatay'daki görevinden 6'ncı hafta sonrası ayrıldı. İlhan Palut, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in son 3 yılda takımı emanet ettiği üçüncü Süper Lig deneyimi olmayan teknik adam olacak.



Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparken 2 şampiyonluk yaşayan Tamer Tuna, 2017-18 sezonunda Süper Lig'deki ilk teknik adamlık deneyimini Sepil başkanlığında Göz-Göz'de yaşadı. Sonraki sezon başında 1'inci Lig'de Cesar Grup Ümraniyespor'la başarılı sonuçlar elde eden eski Beşiktaşlı futbolcu Bayram Bektaş, Göztepe'nin başında Süper Lig'de ilk kez teknik adamlık yaptı. Bu sezon da son yılların dikkat çeken genç teknik adamlarından olan İlhan Palut, Göztepe'de ilk kez Süper Lig şansı bulacak.