Indian Wells'te Cilic ile Wozniacki elendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in tek erkekler üçüncü turunda, favorilerden 2 numaralı seribaşı Marin Cilic ile Philipp Kohlschreiber karşılaştı.



Bir saat 23 dakika süren mücadelenin ardından Alman Kohlschreiber, Hırvat Cilic'i 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.



Tek kadınlarda ise dünya 2 numarası Danimarkalı Wozniacki, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından Rus Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup olarak dördüncü turda elendi.



Dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ise Çinli Wang Qiang'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Daha önce tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Rus Maria Sharapova, İspanyol Garbine Muguruza ve Büyük Britanyalı Johanna Konta gibi favori isimler, erken turlarda elenmişti.