ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvada 20 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka ile karşılaşan 2015 yılının şampiyonu Halep, 63 dakika süren mücadelede rakibine 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenildi.
Turnuvaya Rus Maria Sharapova'yı eleyerek başlayan Osaka, yarı final yolunda Polonyalı Agnieszka Radwanska ve 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'yı elemişti. Osaka, Indian Wells'te finale yükselen ilk Japon kadın tenisçi unvanını elde etti.
Kardeşi Serena Williams'ı eleyerek turnuvada yoluna devam eden ABD'li Venus Williams ise 2 saat 48 dakika süren yarı final maçında Rus Daria Kasatkina'ya 6-4, 4-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 mağlup oldu.
20 yaşındaki iki tenisçinin karşılaşacağı Osaka ile Kasatkina arasındaki tek kadınlar finali pazar günü oynanacak.
Indian Wells'te favoriler finali göremedi
Anadolu AjansıSpor
Tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'te mücadele eden tek kadınlar dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile ABD'li Venus Williams yarı finalde elendi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvada 20 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka ile karşılaşan 2015 yılının şampiyonu Halep, 63 dakika süren mücadelede rakibine 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenildi.