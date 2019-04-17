Roma’da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili İngiliz basınından iddialar gelmeye devam ediyor.

Fotomaç gazetesinin İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Arsenal, sezon sonunda Cengiz Ünder için Roma'nın kapısını çalacak.

21 yaşındaki milli futbolcunun kısa sürede yıldızını parlatan bir isim olduğunun altı çizilirken, Roma'daki performansının gelecek yıllar için ümit verici olduğu belirtildi.

'60 MİLYON EUROYU BULABİLİR'

İngiliz devinin Cengiz için önereceği rakam net olarak belirtilmezken 60 milyon euroyu bulabileceği kaydedildi. Haberde, "İki ayağını da etkili kullanan Türk futbolcu, hızlı oyun stili ve sürpriz şutlarıyla Premier Lig'e uygun bir isim" yorumu yapıldı.

Futbola Altınordu'da başlayan Cengiz, Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul ekibinde parlayan genç oyuncu 15 milyon euroya İtalya'ya transfer oldu.

Bu sezon, Roma formasıyla 28 maça çıkan Cengiz, 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 gol attı. 7 asisti bulunan Cengiz, Roma'nın ligdeki son 3 maçında ise kulübeden kurtulamadı. Son 3 maçta sadece 47 dakika sahada kaldı.