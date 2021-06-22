İngiltere'ye baskılar artıyor: EURO 2020 finalinin yeri değişsin

Alman Şansölyesi Angela Merkel ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından konuşan Draghi, İngiltere'deki delta varyantı nedeniyle finalin adresinin değişmesini istiyor.



Draghi "Vakaların hızla artttığı bir ülkenin finale ev sahipliği yapmasını durdurmaya çalışacağım. EURO 2020 finali riskin böylesine büyük olduğu bir ülkede oynanmamalı" dedi.

Delta varyantına rastlanan İngiltere'de son haftada virüs vakaları yüzde 99 artış gösterdi ve 10 bin sınırına dayandı.



UEFA ise konu hakkında henüz açıklama yapmadı.



11 ülkenin ev sahipliği yaptığı EURO 2020'de yarı finaller ve final, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.