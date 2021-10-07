, UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı: 1-2

da UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde , 'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 11:00

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı: İtalya 1-2 İspanya

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'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, 2020 Şampiyonasının iki yarı finalisti bu kez Uluslar Ligi’nde kozlarını paylaştı.

Mücadelede ilk pozisyonu bulsa da golü ilk bulan taraf konuk ekip oldu. , 17. dakikada Ferran Torres’in golüyle 0-1 öne geçti.

İlk yarının son bölümlerinde gol fırsatları yakaladı ancak değerlendirmedi. 42. dakikada n stoper Bonucci çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

45+2' nci dakikada ’da Ferran Torres bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı.

İLK YARI İSPANYA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ

İkinci yarıda, ev sahibi , 10 kişi kalmasına rağmen rakip kalede baskısını arttırdı ve 83. dakikada Lorenzo Pellegrini ile farkı 1'e indiren golü attı ve skor 1-2 oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca , 'yı 2-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi’nde finale kalan ilk takım oldu. Bu sonuçla , 2020 Şampiyonası yarı finalinde yenildiği 'dan rövanşı da almış oldu.

Yarı finalin diğer ayağında Belçika ile Fransa, bugün (7 ekim) Torino'daki Allianz Stadı’nda karşılaşacak. Bu maçın galibi ile finalde, kaybedeni ise ile üçüncülük maçına çıkacak.

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