Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sayın Ünal Karaman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.
Trabzonspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başlandığını Borsa İstanbul'a da bildirmişti.
İşte Trabzonspor'un yeni teknik direktörü
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Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile bugün sözleşme imzalayacağını bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sayın Ünal Karaman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.