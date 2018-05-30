Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Sayın Ünal Karaman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başlandığını Borsa İstanbul'a da bildirmişti.