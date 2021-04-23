JP Morgan’dan Avrupa Süper Ligi açıklaması: Pişmanlık duyuyoruz

ABD’nin en büyük bankası olan JP Morgan geçtiğimiz Pazar günü kurulacağı açıklanan Avrupa Süper Ligi’ni finanse edeceklerini açıklamıştı.



Daha sonra başta futbol dünyası olmak üzere toplumların birçok kesimi tarafından tepki gören Avrupa Süper Ligi’nden takımlar teker teker çekilmişti.



Avrupa Süper Ligi’nin taraftarlardan ve politikacılardan gelen yoğun eleştiriler nedeniyle çökmesinin ardından JP Morgan yaptığı açıklamada, ayrılıkçı bir Avrupa Süper Ligi başlatma konusunda futbol kulüplerini finanse edeceğini açıkladığı için pişmanlık duyduğunu söyledi.



‘BUNDAN DERS ÇIKARACAĞIZ’



JP Morgan’ın ismini vermeyen bir temsilcisinin Reuters’a yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmanın daha geniş bir futbol topluluğu tarafından nasıl görüleceğini ve gelecekte onları nasıl etkileyeceğini açıkça yanlış değerlendirdik" derken "Bundan ders çıkaracağız” ifadelerini kullandı.



ABD merkezli fon bankası olan JP Morgan, kurucu kulüplere Covid-19 salgınının etkisinden kurtulmak ve altyapıya harcamak için 3,5 milyar euro (4,2 milyar dolar) vereceğini açıklamıştı.



Avrupa Süper Ligi ise 21 Nisan’da daha önce davet edileceği açıklanan 12 kurucu kulüpten sekizinin çekilmesi sonrası İngiliz gazeteleri ‘Süper Lig çöktü’ şeklinde başlıklar atmıştı.



AGNELLİ: MEVCUT DURUMLA DEVAM EDEMEYİZ



Avrupa Süper Ligi’nden çekilmeyen Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ise Avrupa Süper Ligi projesinin mevcut durumuyla yola devam edemeyeceğini açıklamıştı.



On iki büyük takımın katılımıyla hayata geçen Avrupa Süper Ligi'nde başkan Florentino Perez'in yardımcılığını yapan Juventus Başkanı Andrea Agnelli, altı Premier Lig takımının organizasyondan çekilme kararını değerlendirirken, İngiliz takımlarının attığı geri adım sonrası Avrupa Süper Ligi'nin gerçekleşemeyeceğini söylemişti.

BARCELONA: KURUCU ÜYE OLARAK KALACAĞIM

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldığını duyururken Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi girişiminin iyi bir şekilde açıklanmasına fırsat verilmeden UEFA'nın kendilerine karşı acımasız bir kara kampanya başlattığını savundu.



PEREZ: SANKİ BİRİNİ ÖLDÜRMÜŞÜZ GİBİ TEHDİTLER GELDİ

Aynı zamanda Avrupa Süper Ligi'nin de başkanı olan Perez, "UEFA başkanının bu kadar saldırgan olduğunu hiç görmedim. Sanki birini öldürmüşüz gibi tehditler ve hakaretler geldi. Karmaşa yarattılar. Birilerinin yönettiği, korkunç bir saldırıyla bizi öldürdüler. Örnek olmak gerekir. Futbol kurtarılmalıdır" diyerek, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i suçladı.