Junior Messias: 20 yaşında beyaz eşya teslimatçılığından 30 yaşında Şampiyonlar Ligi zirvesine

Şampiyonlar Ligi 5.hafta maçında Milan, Atletico Madrid’i 1-0 yendi. Milano temsilcisinin golü 87. dakikada Brezilyalı oyuncu Junior Messias’tan geldi.



Son yıllarda başarılı olan ve zorlu süreçlerden gelen Jamie Vardy ve N’Golo Kante gibi isimlere bir yenisi daha eklendi. Bu isim Junior Messias...



Messias, 13 mayıs 1991’de Brezilya’nın Belo Horizonte şehrinde doğdu. Brezilyalı her çocuk gibi kurtuluşunu futbolda arayan Messias, maddi zorluklar nedeniyle futbol hayalinden vazgeçti ve 20 yaşında eşi ve çocuğuyla ağabeyinin peşinden daha iyi bir yaşam için İtalya’ya gitti.

İtalya’da bir beyaz eşya firmasında işe başlayan Messias, müşterilerinin evine beyaz eşyaları teslim etmekten sorumlu bir işçi oldu. Futboldan uzaklaşsada tutkusu geçmeyen Messias, amatör olarak futbol oynayamaya karar verdi.

24 yaşına kadar Torino’da amatör bir şekilde futbol oynadı. 4 yıl amatör futbol oynadıktan sonra şans kapısını çaldı ve 24 yaşındayken İtalya 5. liginden Casale’ye çağrıldı. Casale’de 32 maçta 21 gol atarak takımının serie D’ye çıkmasında büyük rol oynadı. Artık bir üst seviye olan 4.ligdeydi.



2017/2018 sezonunda Messias'ın takımı Gozzano, Serie C bileti aldı. Brezilyalı oyuncu, Serie C'deki ilk maçına Gozzano formasıyla 23 Eylül 2018'de Cuneo'ya karşı çıktı.

Messias böylece, kariyerindeki ilk profesyonel maçına 27 yaşında çıkmış oldu.

4. ve 3. Lig seviyelerinde başarılı maçlar oynayan Junior Messias 2019/2020 sezonunda İtalya serie B takımlarından Crotone ile anlaştı.



Messias İtalya ikinci liginde mücadele etmeye başlamıştı. Artık en üst seviyeye yani Serie A’ya çıkmasına bir lig kalmıştı. Crotone’de yine iyi bir performans sergileyen Messias takımının Serie A’ya çıkmasında önemli bir oynadı.



Avrupa’nın zirvesinde, İtalya Serie A’da ilk golünü 25 Ekim 2020'de Cagliari'ye atmayı başardı. 2021/2022 sezonunda ise dünyanın en önemli takımlardan Milan’a 2 milyon 600 bin euro kiralama bedeli ile transfer oldu.



20 yaşında Güney Amerika’dan bebeği ve eşiyle göçtüğü İtalya’da beyaz eşya teslimatçılığı yapan Junior Messias, tutkusu olduğu futbola 24 yaşında geri döndü. Teslimatçılık yaparken, İtalya’da amatör olarak futbola başladı ve sadece 6 yıl sonra dünyanın en büyük takımlardan Milan’a transfer oldu.

Dün gece futbol oynayan ve izleyen herkesin hayali olduğu, futbolun kulüp bazında en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde, İspanyol devi Atletico Madrid’i yıkan golü attı.

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