Kadıköy'de son gülen Fenerbahçe (Fenerbahçe-Konyaspor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

Ülker Stadı'ndaki maçta Konyaspor, 35. dakikada Zymer Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, birçok gol pozisyonundan yararlanamazken, 66. dakikada Kim Min-jae ile beraberlik sayısını buldu.



Baskısını artıran Fenerbahçe, üst üste pozisyonlara girerken, galibiyet sayısını 88. dakikada Pelkas ile buldu ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde üst üste oynadığı 6 maçta 16 puan toplayarak önemli bir seriye imza attı.



Sarı-lacivertliler, lig ikinciliği için de büyük avantaj yakaladı. Maç öncesi ligde 55 puanla ikinci sırada bulunan rakibini yenerek puan farkını 2'ye düşürdü.