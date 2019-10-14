Bütün güzelliği ile bir uçtan bir uca Kapadokya’yı peribacaları, yüksek platoları, vadileri ve tarihi köylerinin içinden koşarak geçen; 119, 63 ve 38 kilometre olmak üzere üç farklı parkuru ile dünyadaki Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 2019 yılında 80 ülkeden 2.650 sporcuyu ağırlayacak.



Geçtiğimiz yıl Ultra-Trail World Tour’un Pro-Level kategorisine yükselen Salomon Cappadocia Ultra-Trail’den alınacak puanlar, Kadın ve Erkek Dünya Şampiyonlarını belirlemede büyük öneme sahip olacak. Kazanılan puanlar dünya şampiyonluğu sıralamasında geçerli olacak.



Kapadokya’da 80 ülkeden 2.650 sporcu, doğal güzelliklerin içinde binlerce yıllık medeniyetlerin izinde koşacak…

Hititlerden Perslere, Romalılardan Selçuklulara, Bizanslılardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kapadokya’da dünyaca ünlü sporcular, tarihin içinde doğa ile baş başa mücadele edecekler.



Yaklaşık 25 yıldır Kapadokya’da ve Türkiye’de spor turizmi adına en üst seviyede düzenlediği yüzlerce organizasyonda binlerce sporcuyu ağırlayan Argeus Travel & Events tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Salomon Cappadocia Ulta-Trail 2019’da, yarışa katılan sporcularla ile birlikte yaklaşık 4.500 kişi Kapadokya’da ağırlanacak.