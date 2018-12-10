Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Lider M. Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Medipol Başakşehir bu galibiyetle 33 puanla en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 7 puan önüne geçti. Ankaragücü, 20 puanla 10. sırada yer aldı.
Günün diğer maçında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Kayserispor bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı ve 15. sıraya yükseldi. Kayserispor'un galibiyetiyle Fenerbahçe bir sıra daha düşerek 17. sırada yer aldı.
Kasımpaşa, yenilmesine rağmen ikincilikteki yerini korudu.
Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi de üzdü
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Kasımpaşa evinde 2 penaltı kaçırdığı maçta 3-0 yenildi. Kayserispor yeni hocasıyla galibiyet özlemini giderdi. Fenerbahçe bu sonuçla bir basamak daha gerileyerek 17'inci sıraya indi. Günün diğer maçında Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Bu sonuçlarla Medipol Başakşehir puanını 33'e çıkartarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Lider M. Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Medipol Başakşehir bu galibiyetle 33 puanla en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 7 puan önüne geçti. Ankaragücü, 20 puanla 10. sırada yer aldı.