Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Lider M. Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Medipol Başakşehir bu galibiyetle 33 puanla en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 7 puan önüne geçti. Ankaragücü, 20 puanla 10. sırada yer aldı.

Günün diğer maçında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Kayserispor bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı ve 15. sıraya yükseldi. Kayserispor'un galibiyetiyle Fenerbahçe bir sıra daha düşerek 17. sırada yer aldı.

Kasımpaşa, yenilmesine rağmen ikincilikteki yerini korudu.