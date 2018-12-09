Karşılaşmayı değerlendiren Hollandalı teknik adam "Maça iyi bir başlangıç yaptık. Özellikle ilk 20 dakikada 2-3 tane büyük fırsat yakaladık. İlk golden sonra işler bizim için daha sıkıntılı bir hal aldı. İkinci yarıyı onların sahasında oynadık, onlar da kontratak oyununu iyi oynadılar. Pek fazla bir şey üretemedik" dedi.



Koeman "Ben her zaman olumlu bakarım durumlara ama şu anda bizim için maç kazanmak çok zor. Oyuncularım için de bir şoktu bu akşamki skor. Trajik bir durum onlar için. Yorgunlar, çok fazla maç oynuyorlar ama artık kazanamıyorsanız bu biraz da kafada olan bir şeydir" ifadelerini kullandı.



Kulüpteki geleceğiyle ilgili konuşan Koeman "Kendi geleceğimle ilgili bir şey bilmiyorum. Kulüp ne yapacaksa o olacak. Benim yapabileceğim şey, burada olduğum sürece elimden geleni yapabilmektir" dedi.