Bordo-mavili kulübü alacakları için FIFA'ya şikayet eden 31 yaşındaki Slovak oyuncu, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği 8 milyon euro tazminat hakkı kazanacaktı.
Yönetim, Kucka'ya 970 bin euro (6 milyon 800 bin TL) ödeme yaparak, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 milyon euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat vermekten kurtuldu.
Kucka'nın sözleşmesinde yer alan maddede 'Parası gecikirse serbest kalır' ifadesi yer alıyor.
Kucka, hem serbest kalacak hem 8 milyon euro alacaktı
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Trabzonspor, Slovak oyuncu Juraj Kucka'ya 56 milyon 172 bin TL tazminat ödemekten son anda kurtuldu. Kucka'nın sözleşmesinde 'Alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda serbest kalır' maddesi var.
Bordo-mavili kulübü alacakları için FIFA'ya şikayet eden 31 yaşındaki Slovak oyuncu, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği 8 milyon euro tazminat hakkı kazanacaktı.