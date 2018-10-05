Bordo-mavili kulübü alacakları için FIFA'ya şikayet eden 31 yaşındaki Slovak oyuncu, hem serbest kalacaktı hem de sözleşmesi gereği 8 milyon euro tazminat hakkı kazanacaktı.



Yönetim, Kucka'ya 970 bin euro (6 milyon 800 bin TL) ödeme yaparak, hem oyuncunun serbest kalmasını önledi hem de 8 milyon euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat vermekten kurtuldu.



Kucka'nın sözleşmesinde yer alan maddede 'Parası gecikirse serbest kalır' ifadesi yer alıyor.