Beşiktaş'ta dertler bitmek bilmiyor.

Transferde sessiz kalan, ekonomik problemlerle boğuşan, yüksek maliyetli oyuncuları bir türlü gönderemeyen siyah-beyazlılar şimdi de en önemli oyuncusunu kaybetme korkusu yaşıyor.

Türkiye gazetesinden Murad Tamer'in haberine göre, İtalya Serie A'ya 7 sezon sonra yeniden yükselmeyi başaran Lecce, bir süredir Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlerde bulunuyordu. Sarı-kırmızılı ekibin Sportif Direktörü Mauro Meluso, 20 gün önce İstanbul'a gelmiş ve Beşiktaşlı idarecilerle golcü oyuncunun transferi için görüşmüştü. Ancak Meluso'nun, bonservis bedeli ödenmeden transferi gerçekleştirme çabaları sonuçsuz kalmıştı. Lecce buna rağmen pes etmedi.

TEKLİF AZ AMA...

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan alacakları olmasını fırsat bilen Lecce, bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyordu. Mauro Meluso'nun golcü oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeyle birlikte transfer yeni bir boyut kazandı. Bu görüşmeden sonra Burak Yılmaz'ın, Lecce'de oynamayı kabul etmesi üzerine sarı-kırmızılılar yeniden harekete geçti.

Daha önce bonservis bedeli ödemeye yanaşmayan Italyan ekibi, Burak Yılmaz'ın istekli olmasıyla 1,5 milyon avroyu gözden çıkardı. Beşiktaş'ın bu teklifi kabul etmesi düşünülmüyor. Ancak ayrılmak isteyen Burak Yılmaz'ın takımda kalmasının daha büyük huzursuzluğa yol açmasından endişelenen yönetim satışa mecbur kalabilir.

