Lider Trabzonspor Altay engelini ikinci yarıda attığı gollerle geçti

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Altay'a konuk oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı



Seyircisinin desteğini arkasını alan Altay karşılaşmaya hızlı başladı. Ev sahibi ekip 33. dakikada Cebrail Karayel'in attığı golle ilk devreyi güçlü rakibi karşısında 1-0 önde kapattı.



GOL: Poko'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cebrail Karayel, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı güzel vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.



İkinci devre lider Trabzonspor golle başladı. Karadeniz temsilcisinde 51. dakikada sahneye çıkan yıldız oyuncusu Cornelius attığı golle takımına beraberliği getirdi.



GOL: Orta alanda topla buluşan Bakasetas, sol çaprazdan ceza sahasına pası aktardı. Sağ çaprazda bulunan Cornelius, ceza sahası içinden sol ayağının içiyle tek vuruş yaparak uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-1.



Trabzonspor'da 84. dakikada sakatlanan Edgar le oyuna devam edemedi.



Karşılamada son sözü Cornelius söyledi. Yıldız oyuncu 88. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.



GOL: Kaleci Uğurcan'ın gönderdği uzun topu orta alanda önce Djaniny, sonra da Koita göğsüyle indirdi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cornelius, ceza alanı içine girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-2



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan lider Trabzonspor puanını 45'e çıkarırken galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Altay ise 18 puanda kaldı.