Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ntv.com.tr 15.09.2021 - 11:23 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 13:16
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester City ile Leipzig karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City - Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, bugün (15.09.2021 Çarşamba günü) saat 22.00'de oynanacak.
Manchester City - Leipzig mücadelesi EXXEN platformundan yayınlanacak.
Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City-Leipzig maçını Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.