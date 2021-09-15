Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City - Leipzig bugün karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta?

ntv.com.tr 15.09.2021 - 11:23 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 13:16

Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester City ile Leipzig karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City - Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, bugün (15.09.2021 Çarşamba günü) saat 22.00'de oynanacak.

Manchester City - Leipzig mücadelesi EXXEN platformundan yayınlanacak.

Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City-Leipzig maçını Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.


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